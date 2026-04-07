مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

كثفت قوات الإحتلال الإسرائيلي، الليلة، غاراتها على جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بسقوط ثلاثة قتلى في غارة للإحتلال الإسرائيلي على طيردبا جنوب لبنان.





وأشارت إلى أن غارة أخرى على، برغز، جنوب لبنان أسفرت عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى.

وشن الطيران الحربي التابع للإحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات طالت العديد من المناطق في الجنوب اللبناني، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات في جنوب لبنان، لترتفع حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الماضي إلى 1497 شخصا، والمصابين إلى 4639 شخصا.