مش مؤثرين.. هشام يكن يعلّق على واقعة هروب لاعبي إريتريا

تحدّث هشام يكن، نجم الزمالك السابق والمدرب الحالي لمنتخب إريتريا، عن الأزمة التي أثارت جدلاً واسعًا عقب هروب 7 لاعبين من بعثة المنتخب خلال مشاركتهم في تصفيات كأس أمم إفريقيا، موضحًا العديد من التفاصيل التي تضع الواقعة في إطارها الصحيح.

اللاعبون ليسوا من القوام الأساسي

أكد يكن أن اللاعبين الذين غادروا البعثة لا يُمثلون الركيزة الأساسية للفريق، مشددًا على أنهم عناصر احتياطية ولم يكن لهم دور مؤثر في التشكيل الرئيسي للمنتخب خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الجهاز الفني كان يعتمد بشكل أكبر على مجموعة أخرى من اللاعبين الأكثر جاهزية وخبرة في المباريات الرسمية.

لاعبون محليون وليسوا محترفين

وأشار مدرب منتخب إريتريا إلى أن جميع اللاعبين الذين تورطوا في الواقعة ينشطون داخل الدوري المحلي، ولا يوجد بينهم أي لاعب محترف خارج البلاد. وهو ما يعني – بحسب تصريحاته – أن غيابهم لن يؤثر بشكل كبير على استقرار الفريق أو خططه الفنية خلال المرحلة المقبلة من التصفيات.

تأثير محدود على المنتخب

أوضح يكن أن الجهاز الفني يتعامل مع الموقف بهدوء واحترافية، مؤكدًا أن مثل هذه الأزمات قد تحدث في بعض المنتخبات، لكن الأهم هو كيفية احتوائها سريعًا.

وشدد على أن المنتخب يمتلك بدائل قادرة على سد الفراغ، وأن التركيز ينصب حاليًا على الاستعداد الجيد للمباريات المقبلة.

التركيز على المستقبل

اختتم يكن تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تماسك الفريق والعمل بروح جماعية، مع ضرورة غلق صفحة الأزمة والتركيز على تحقيق نتائج إيجابية في تصفيات كأس أمم إفريقيا، بما يخدم طموحات الكرة الإريترية في الظهور بشكل مشرف على الساحة القارية.