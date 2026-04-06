سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدا لاستكمال الإجراءات النهائية

أعلنت جامعة القاهرة انتهاء أعمال اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الحقوق، ورفع توصياتها متضمنة أسماء المرشحين إلى رئيس الجامعة، تمهيدًا لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وأكدت الجامعة أن أعمال اللجنة جرت في إطار من الشفافية والنزاهة والالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، حيث شملت الإجراءات فحصًا دقيقًا لملفات المتقدمين، وإجراء مقابلات شخصية معهم، إلى جانب تقييم شامل استند إلى معايير موضوعية، من بينها الكفاءة الأكاديمية، والخبرة الإدارية، والرؤية المستقبلية وخطط التطوير المقترحة للنهوض بالكلية.

وكانت جامعة القاهرة قد أجرت، اليوم الإثنين، المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة أحمد لطفي السيد بمبنى القبة، وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وفقًا للترتيب المعلن للأسماء النهائية للمتقدمين، حيث ناقشت اللجنة البرامج المقدمة من المرشحين ورؤاهم لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري بكلية الحقوق. وقد بلغ عدد المتقدمين لشغل المنصب أربعة من أساتذة الكلية، وهم: الأستاذ الدكتور بشير سعد زغلول غياض، والأستاذ الدكتور سيد طه بدوي، والأستاذ الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب، والأستاذ الدكتور أسامة حسنين عبيد.

وترأس اللجنة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وعضوية كل من: الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عبدالله التطاوي نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن عبدالباسط جميعي الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ووكيل الكلية الأسبق.

ومن المقرر أن تُرفع التوصيات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى صدور القرار الجمهوري بتعيين عميد الكلية الجديد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

ترشيحاتنا

شيكابالا

محمد طارق يكشف سبب طلب رونالدو الحصول على قميص شيكابالا

محمد طارق

قلة المشاركات.. محمد طارق يكشف سبب رحيله عن الزمالك

ميدو

ميدو: دعم الزمالك يبدأ من المدرجات.. ويكشف كواليس أزمته الأسرية

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد