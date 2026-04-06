جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدا لاستكمال الإجراءات النهائية

أعلنت جامعة القاهرة انتهاء أعمال اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الحقوق، ورفع توصياتها متضمنة أسماء المرشحين إلى رئيس الجامعة، تمهيدًا لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وأكدت الجامعة أن أعمال اللجنة جرت في إطار من الشفافية والنزاهة والالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، حيث شملت الإجراءات فحصًا دقيقًا لملفات المتقدمين، وإجراء مقابلات شخصية معهم، إلى جانب تقييم شامل استند إلى معايير موضوعية، من بينها الكفاءة الأكاديمية، والخبرة الإدارية، والرؤية المستقبلية وخطط التطوير المقترحة للنهوض بالكلية.

وكانت جامعة القاهرة قد أجرت، اليوم الإثنين، المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة أحمد لطفي السيد بمبنى القبة، وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وفقًا للترتيب المعلن للأسماء النهائية للمتقدمين، حيث ناقشت اللجنة البرامج المقدمة من المرشحين ورؤاهم لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري بكلية الحقوق. وقد بلغ عدد المتقدمين لشغل المنصب أربعة من أساتذة الكلية، وهم: الأستاذ الدكتور بشير سعد زغلول غياض، والأستاذ الدكتور سيد طه بدوي، والأستاذ الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب، والأستاذ الدكتور أسامة حسنين عبيد.

وترأس اللجنة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وعضوية كل من: الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عبدالله التطاوي نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن عبدالباسط جميعي الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ووكيل الكلية الأسبق.

ومن المقرر أن تُرفع التوصيات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى صدور القرار الجمهوري بتعيين عميد الكلية الجديد.

أعلنت جامعة القاهرة انتهاء أعمال اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الحقوق، ورفع توصياتها متضمنة أسماء المرشحين إلى رئيس الجامعة، تمهيدًا لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وأكدت الجامعة أن أعمال اللجنة جرت في إطار من الشفافية والنزاهة والالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، حيث شملت الإجراءات فحصًا دقيقًا لملفات المتقدمين، وإجراء مقابلات شخصية معهم، إلى جانب تقييم شامل استند إلى معايير موضوعية، من بينها الكفاءة الأكاديمية، والخبرة الإدارية، والرؤية المستقبلية وخطط التطوير المقترحة للنهوض بالكلية.

وكانت جامعة القاهرة قد أجرت، اليوم الإثنين، المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة أحمد لطفي السيد بمبنى القبة، وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وفقًا للترتيب المعلن للأسماء النهائية للمتقدمين، حيث ناقشت اللجنة البرامج المقدمة من المرشحين ورؤاهم لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري بكلية الحقوق. وقد بلغ عدد المتقدمين لشغل المنصب أربعة من أساتذة الكلية، وهم: الأستاذ الدكتور بشير سعد زغلول غياض، والأستاذ الدكتور سيد طه بدوي، والأستاذ الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب، والأستاذ الدكتور أسامة حسنين عبيد.

وترأس اللجنة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وعضوية كل من: الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عبدالله التطاوي نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن عبدالباسط جميعي الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ووكيل الكلية الأسبق.

ومن المقرر أن تُرفع التوصيات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى صدور القرار الجمهوري بتعيين عميد الكلية الجديد.