الجانبان المصري والمغربي يؤكدان أهمية العمل علي تنفيذ المخرجات الصادرة عن الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية

أكد الجانبان المصري والمغربي أهمية العمل على تنفيذ المخرجات الصادرة عن الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية التي عقدت اليوم الموافق 6 أبريل 2026 بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والبناء عليها بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع الحفاظ على دورية انعقاد هذه الآلية .

وقد عكست المباحثات خلال اللجنة حرصاً متبادلاً على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأهمية تعزيز التنسيق في ظل التحديات المشتركة التي تمر بها المنطقة. وجددت مصر موقفها ازاء :

١- أهمية خفض التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب وإدانة الاعتداءات الايرانية على الدول العربية.

٢- دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنها الكامل مع لبنان وادانة الانتهاكات الاسرائيلية ضده.

٣- الاشارة الى مواقف مصر المبدئية إزاء دعم الحلول السياسية، ودعم مبادئ الامم المتحدة ووحدة اراضي الدول بما في ذلك للمملكة المغربية ودعمها للقرارات الاممية والتوصل لحل سياسي متفق عليه.