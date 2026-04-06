تجارة عين شمس ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم MOU لدعم ريادة الأعمال

شهدت قاعة "خبراء المال" بكلية التجارة جامعة عين شمس ،مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الذي يجمع بين عراقة الصرح الأكاديمي وطموح العمل التنموي، حيث وقع الأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي والدكتورة مي إبراهيم التلاوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD)، اتفاقية شاملة تستهدف صياغة خارطة طريق جديدة لتأهيل جيل من الطلاب والخريجين القادرين على ريادة المشهد الاقتصادي والتقني في مصر.

وتأتي هذه الشراكة لترسيخ مفهوم "الجامعة المنتجة" والتدريب من أجل التشغيل، حيث اتفق الطرفان على إطلاق سلسلة من البرامج النوعية التي تستهدف نشر الوعي بالشمول المالي وتطوير مهارات ريادة الأعمال بين منسوبي جامعة عين شمس، مع التركيز بشكل خاص على أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال منصة "كاريرتك" المتخصصة، لضمان مواكبة الطلاب للتحولات الرقمية المتسارعة في بيئة العمل المعاصرة.

ولم تقتصر بنود المذكرة على الجانب المهني فحسب، بل امتدت لتشمل أبعاداً إنسانية واجتماعية عميقة، إذ تستعد الكلية والمؤسسة لتنفيذ مبادرات رائدة لدعم تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وخلق بيئة عمل آمنة من خلال برامج التوعية بسياسات الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة، فضلاً عن تعزيز ثقافة التطوع والوعي البيئي، وهو ما يعكس رؤية مشتركة للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وعلى الصعيد التنفيذي، يفتح هذا التعاون الباب أمام تحويل الحرم الكلية إلى خلية نحل تنموية، من خلال تنظيم ملتقيات توظيف دورية، وإقامة منتديات تثقيفية حول إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إمكانية تدشين وحدات إنتاجية وحاضنات أعمال داخل الكلية، وتقديم استشارات مهنية مستمرة تضمن انتقالاً سلساً للخريجين من مدرجات الدراسة إلى منصات التميز المهني.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور فريد محرم بأن هذا التعاون يجسد استراتيجية الكلية الطموحة في تطوير المنظومة التعليمية، إيماناً بضرورة تسليح الطالب بالمهارات المهنية والرقمية التي تتطلبها الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن الكلية تضع على رأس أولوياتها بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان إعداد جيل من الكوادر القيادية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

من جانبها، أعربت الدكتورة مي التلاوي عن اعتزاز المؤسسة بالتعاون مع صرح أكاديمي عريق كجامعة عين شمس، مشيرة إلى أن المؤسسة ستسخر كافة إمكانياتها التدريبية وخبراتها في مجال التنمية المستدامة والشمول المالي لتحويل أفكار الشباب إلى مشروعات حقيقية تساهم في نمو المجتمع.

وفي ختام المراسم، قام الأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي بإهداء درع الكلية إلى الدكتورة مي التلاوي، تقديراً لجهود مؤسسة القيادات المصرية الملموسة في دعم المبادرات الشبابية وتنمية المجتمع، وتتويجاً لهذا التعاون المثمر الذي يعد انطلاقة جديدة نحو تمكين شباب "تجارة عين شمس" مهنياً واقتصادياً.