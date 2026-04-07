بسبب السرعة الزائدة.. سقوط سيارة ملاكي في ترعة بطريق طنطا- سبرباي

شهد الطريق الزراعي "طنطاـ سبرباي " بمحافظة الغربية اليوم انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه إحدى الترع أمام مول تجاري شهير بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لحظة الحادث، مع محاولات من الأهالي للتعامل السريع مع الواقعة، ولم يسفر عن وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الحادث .

إنقاذ قائد السيارة



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.