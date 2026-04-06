ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

نشرت الفنانة ليلى علوى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ليلى علوى، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الموف الفاتح المجسم الذى كشف إناقتها و رشاقتها.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ليلى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ليلى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، قررت تكريم الفنانة ليلى علوى ومنحها جائزة إيزيس للإنجاز، فى حفل افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان، التى تعقد فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجارى، تقديرا لموهبتها الكبيرة ومشوارها السينمائى الطويل والحافل بالأعمال المهمة.



