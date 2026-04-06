استشهاد 12 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الإثنين، إلى 12 شهيدا، من بينهم 10 شهداء في وسط القطاع، وشهيدان في الشمال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 10 شهداء ارتقوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخرون شرق مخيم المغازي، وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وفي وقت سابق، استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبتين في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ودراجة كهربائية بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على المركبتين قرب شارع 5 بمدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن من مخيم البريج وإصابة 4 آخرين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتلال استهدف دراجة كهربائية في حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد طفل.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,302 شهيد، و172,090 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 723 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1,990، فيما جرى انتشال 759 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.