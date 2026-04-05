أصل الحكاية

آخرهم ميسي.. مدرجات تتحول الى ذاكرة خالدة لأساطير الكرة

أمينة الدسوقي

في عالم كرة القدم، لا يتوقف التكريم عند الألقاب والكؤوس، بل يمتد إلى ما هو أبقى وأعمق وهو الذاكرة. 

بعض النجوم لم يتركوا بصمتهم داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل حفروا أسماءهم في جدران الملاعب ومدرجاتها، لتتحول هذه المنشآت إلى شواهد حية على إرثهم الكروي الخالد.

من حجب أرقام القمصان إلى إطلاق الأسماء على المدرجات، بل وحتى إعادة تسمية الملاعب بالكامل، اختارت الأندية حول العالم أن تقول «شكرا» بطريقة تليق بأساطيرها.

وكان أحدث هذه التكريمات إطلاق اسم ليونيل ميسي على أحد مدرجات ملعب إنتر ميامي الجديد.

فيما يلي أبرز الملاعب والمدرجات التي تحمل أسماء نجوم كرة القدم.

 ملعب سانتياغو برنابيو  تكريم الرئيس الأسطوري لريال مدريد

يحمل الملعب الشهير اسم سانتياغو برنابيو منذ عام 1955، ليس فقط لكونه لاعبا سابقا، بل تقديرا لدوره التاريخي كرئيس قاد ريال مدريد إلى عصر الهيمنة الأوروبية، مع خمسة ألقاب متتالية في كأس أوروبا بين 1956 و1960، ووضع الأسس الإدارية والمالية لنهضة النادي.

 ملعب الملك بيليه أسطورة البرازيل الخالدة

تكريما للأسطورة بيليه، أطلق اسمه على ملعب في مدينة ماسيو بعد تتويج البرازيل بمونديال 1970، افتتح الملعب في أكتوبر من العام ذاته، ويتسع لنحو 19 ألف متفرج، ويضم متحفا رياضيا يوثق مسيرة “الملك”.

 ملعب دييغو أرماندو مارادونا نابولي تخلد أسطورتها

بعد وفاة دييغو أرماندو مارادونا عام 2020، قرر نادي نابولي تغيير اسم ملعب “سان باولو” ليحمل اسمه. 

كما تحمل مدرجات في ملعب نادي نيولز أولد بويز ونادي أرجنتينوس جونيورز اسمه أيضا، حيث بدأت أسطورته.

 ملعب جوزيبي مياتزا أيقونة إنتر ميلان

يفضل عشاق إنتر ميلان تسمية ملعب سان سيرو باسم أسطورتهم جوزيبي مياتزا، الذي سجل 284 هدفا في 409 مباريات وقاد الفريق لعدة ألقاب دوري، قبل أن يعود لاحقا لتدريبه.

 ملعب فيرينتس بوشكاش فخر الكرة المجرية

في 2002 تم إطلاق اسم الأسطورة فيرينتس بوشكاش على الملعب الوطني في بودابست.

أُعيد افتتاحه بحلته الجديدة عام 2019 بسعة تتجاوز 67 ألف متفرج، ليبقى رمزا وطنيا.

 ملعب علي دائي هداف المنتخبات السابق

افتتح ملعب باسم علي دائي عام 2008 في مدينة أردبيل، بعد عام من اعتزاله، تقديرا لمسيرته كأحد أعظم هدافي المنتخبات في التاريخ.

ملعب ديدييه دروجبا  من البدايات إلى الخلود

نادي ليفالوا الفرنسي أطلق اسم نجمه السابق ديدييه دروجبا على ملعبه الجديد عام 2010، رغم أن سعة الملعب لا تتجاوز 1500 متفرج، لكنه تكريم رمزي لبداية الأسطورة.

 ملعب فيرناندو توريس  تكريم ابن المدينة

ملعب نادي فوينلابرادا يحمل اسم فرناندو توريس، ابن المدينة، رغم أنه لم يلعب للنادي و افتتح عام 2011 بسعة 5400 متفرج.

ملعب يوهان كرويف  فلسفة الكرة الشاملة

بعد وفاة يوهان كرويف عام 2016، تم تغيير اسم “أمستردام أرينا” ليصبح ملعب يوهان كرويف، تكريما للرجل الذي غير فلسفة كرة القدم مع أياكس وبرشلونة.

 ميسي المدرج الذي يروي الحكاية

أعلن نادي إنتر ميامي إطلاق اسم ليونيل ميسي على أحد مدرجات ملعبه الجديد.

كما كان نادي نيولز أولد بويز سباقا بإطلاق اسمه على أحد مدرجاته في 2025، في مشهد يعكس كيف تتحول الملاعب إلى كتب تاريخ مفتوحة تحكي سيرة العظماء.

بهذه المبادرات، تؤكد الأندية أن بعض الأسماء لا تُنسى، وأن الأساطير لا تعيش في الذاكرة فقط، بل في الحجر والخرسانة والمدرجات التي تهتف بأسمائهم إلى الأبد.

