الهدف 900.. ليونيل ميسي يدخل نادي الخالدين ويواصل مطاردة القمة| إيه الحكاية

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة فصول جديدة من المجد، بعدما بلغ الهدف رقم 900 في مسيرته الاحترافية خلال المباريات الرسمية، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى هذا الرقم الاستثنائي.

إنجاز تاريخي جديد في مسيرة الأسطورة

وجاء هذا الإنجاز خلال مواجهة فريقه إنتر ميامي أمام ناشفيل إس سي في إياب بطولة في كأس الكونكاكاف، ليؤكد مجددا أنه أحد أعظم من لمس الكرة في تاريخ اللعبة.

هدف حاسم وبصمة مبكرة

بعد أن أخفق في بلوغ الهدف التاريخي خلال مباراتين سابقتين، لم يحتج ميسي إلى وقت طويل ليضع بصمته في اللقاء الحاسم فقد استلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، وانطلق بمهارته المعهودة نحو الجهة اليسرى، قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك، مانحا فريقه التقدم المبكر.

الهدف لم يكن مجرد رقم جديد، بل كان تأكيدا على حسه التهديفي العالي وقدرته الدائمة على الحسم في اللحظات الكبيرة.

سباق الأرقام القياسية ميسي ورونالدو

بهذا الإنجاز، ينضم ميسي إلى قائمة قصيرة للغاية تضم اسما واحدا فقط سبقه إلى هذا الرقم، وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كسر حاجز الـ900 هدف في سبتمبر 2024.

ويواصل رونالدو تصدره لقائمة الهدافين التاريخيين برصيد 965 هدفا، مع طموح معلن لتجاوز حاجز الألف هدف قبل اعتزاله.

وفي المقابل، يظل الأسطورة البرازيلية بيليه حاضرا في المشهد التاريخي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 765 هدفا، رغم الجدل الذي رافق إحصائيات أهدافه عبر السنوات.

أرقام ميسي مسيرة من الإبداع عبر القارات

دخل ميسي هذه المباراة وفي رصيده 899 هدفا منذ ظهوره الأول مع برشلونة في 16 أكتوبر 2004، ليكمل رحلته بهدف تاريخي جديد.

وتشكلت الغالبية العظمى من أهدافه خلال فترته الذهبية مع النادي الكتالوني، حيث سجل 672 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي للفريق.

وبعد رحيله عن إسبانيا، واصل ميسي تألقه في محطات مختلفة، فسجل 32 هدفا بقميص باريس سان جيرمان، قبل أن يضيف 81 هدفا مع فريقه الحالي إنتر ميامي، مؤكدًا قدرته على التألق في مختلف الدوريات والبيئات الكروية.

إنجاز دولي يعزز الأسطورة

لم تقتصر إنجازات ميسي على الأندية فقط، بل امتدت إلى الساحة الدولية، حيث سجل 115 هدفا بقميص منتخب الأرجنتين، ليعزز مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ المنتخبات أيضًا، خاصة بعد قيادته بلاده للتتويج بكأس العالم.

نهاية مفتوحة لأسطورة لا تتوقف

وصول ميسي إلى الهدف رقم 900 ليس سوى محطة جديدة في مسيرة لا تعرف التوقف، في ظل استمراره في تقديم مستويات عالية رغم تقدمه في العمر.

وبينما يواصل كريستيانو رونالدو الابتعاد في صدارة الهدافين، يبقى الصراع التاريخي بين النجمين مفتوحا على كل الاحتمالات.

وفي الوقت الذي تترقب فيه جماهير كرة القدم حول العالم الفصل التالي من هذه المنافسة الأسطورية، يبدو أن ميسي لم يقل كلمته الأخيرة بعد، بل لا يزال قادرا على تحطيم المزيد من الأرقام وإعادة تعريف حدود المستحيل في عالم الساحرة المستديرة.