زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل في الانتصار على إيران

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الإثنين، أداء حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو خلال الحرب ضد إيران، متسائلاً عن استراتيجيته.

وأكد أن إسرائيل تفشل في تحقيق أهداف الحرب مع استمرار عملية «الأسد الزائر» لأكثر من شهر.

وانضمت تصريحات “لابيد”، إلى انتقادات مماثلة من سياسيين معارضين آخرين، اليوم أيضا، خلال زيارته لموقع سقوط صاروخ إيراني في حيفا، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وانهيار مبنى، بحسب ما أفادت به صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وسبق أن أعرب “لابيد” عن دعمه الكامل لنتنياهو في بداية الحرب، لكنه كتب في بيان- في وقت سابق من اليوم نفسه- أنه لم يعد بإمكانه التمسك بهذا الموقف.

ورغم إشارته إلى أن جيش الاحتلال يقاتل بشكل جيد؛ إلا أنه قال إن “الحرب نفسها تُدار بشكل سيء”.

وأوضح “لابيد”: لقد فشل نتنياهو في تحقيق جميع أهداف الحرب، لقد دعمناه، وشرحنا له، وأظهرنا صمودا، ولجأنا إلى الملاجئ، والتزمنا بالتعليمات.. حان الوقت لنسأل: إلى أين تتجه هذه الحرب؟".

وأضاف: “لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يستمر في التهرب مما وعد به دولة إسرائيل، ما وعد به هو نصر استراتيجي، ماذا عن ذلك؟”.

ولفت لابيد إلى أن النصر الاستراتيجي الحقيقي يعني “تغيير النظام” و"القضاء على التهديد النووي" و"إزالة التهديد الباليستي" و"تفكيك حزب الله" و"البنية التحتية الاقتصادية الإيرانية".

كما قال: إن النصر الاستراتيجي يعني اتفاقًا سياسيًا مع الحكومة اللبنانية يمهد الطريق للسلام والعمل المشترك ضد حزب الله، مضيفا أن ذلك يتطلب تنسيقًا كاملًا لأهداف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتجنب وضع يكون فيه للبلدين أهداف مختلفة.

وقال لابيد إن الحرب لم تحقق أيًا من هذه الأهداف.

واستطرد: "كل من لجأ إلى ملجأ مرتين في ليلة واحدة؛ له الحق في التساؤل عن سبب عدم تحقيق الأهداف"، ولدينا شكوك متزايدة حول طريقة إدارة نتنياهو للحرب، وقدرته على تحقيق نصر استراتيجي، وحول الطريقة الفاشلة والفاسدة وغير المسؤولة والمهملة التي تُدار بها البلاد".

وأكد: “لدينا شكوك حول المعلومات التي سُلِّمت للأمريكيين قبل الحرب وفي أثناءها، وما الثمن الذي سندفعه مقابل ذلك؟".