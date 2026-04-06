حد السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي .. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الآتية حول الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى متابعة تفاصيل حدود السحب المتاحة يوميا سواء من الفروع أو الوسائل الرقمية.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على المعاملات النقدية اليومية، إلى جانب التوسع في استخدام التطبيقات البنكية الحديثة، ما يجعل معرفة حدود السحب أمرا ضروريا لإدارة الأموال بشكل أفضل.

تفاصيل قرار البنك المركزي وتأثيره على السحب النقدي

جاء قرار البنك المركزي المصري في إطار السياسات النقدية الهادفة إلى ضبط معدلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تساؤلات المواطنين حول حدود السحب المتاحة من حساباتهم البنكية.

وتسعى هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين إتاحة السيولة للمواطنين من جهة، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي من جهة أخرى، بما يدعم حركة السوق ويعزز الثقة في القطاع البنكي.

الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك

قرر البنك المركزي في إبريل الماضي رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من داخل فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بدلا من 150 ألفا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في حدود السحب المتاحة للعملاء.

ويمنح هذا القرار مرونة أكبر في إجراء المعاملات المالية الكبيرة، خاصة للشركات وأصحاب الأعمال، وكذلك الأفراد الذين يحتاجون إلى سيولة نقدية مرتفعة في تعاملاتهم اليومية.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

حدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية من ماكينات الصراف الآلي، مع استمرار إتاحة الخدمة بشكل مجاني في حال السحب من ماكينة تابعة للبنك مصدر البطاقة.

وتعد هذه السياسة جزءا من تنظيم استخدام ماكينات الصراف الآلي، بما يضمن تقديم الخدمة بشكل مستدام مع مراعاة التكاليف التشغيلية للبنوك.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM

تتيح ماكينات الصراف الآلي خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة لجميع عملاء البنوك المصرية، إلا أن هناك حدا أقصى للسحب النقدي يوميا وفقا لتعليمات البنك المركزي.

وبحسب القرار الأخير، يصل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه مصري، وهو ما ينطبق على مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية.

حدود السحب والمعاملات اليومية عبر إنستاباي

يوفر تطبيق إنستاباي إمكانية إجراء معاملات مالية فورية من خلال الحسابات البنكية المرتبطة به، وهو ما جعله من أبرز الوسائل الرقمية المستخدمة حاليا في تحويل الأموال.

وتختلف حدود السحب عبر التطبيق بين الحد الأقصى للمعاملة الواحدة، والذي يبلغ 70 ألف جنيه، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية، والذي يصل إلى 120 ألف جنيه.

وتسهم هذه الحدود في تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام والحفاظ على أمان المعاملات، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية.

أهمية معرفة حدود السحب اليومية

تساعد معرفة الحدود القصوى للسحب النقدي على تنظيم التعاملات المالية اليومية، سواء من خلال الفروع أو ماكينات الصراف الآلي أو التطبيقات الإلكترونية.

كما تتيح هذه المعلومات للمواطنين اختيار الوسيلة الأنسب لإجراء معاملاتهم، سواء كانت نقدية أو رقمية، بما يوفر الوقت والجهد ويضمن تنفيذ العمليات بسلاسة.

وتعكس هذه التحديثات توجه القطاع المصرفي نحو تعزيز الشمول المالي، من خلال توفير خيارات متعددة للسحب والتحويل، مع الحفاظ على استقرار المنظومة البنكية.