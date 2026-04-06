يسري أبو شادي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية قد يؤدي لكارثة بيئية وتسرب الوقود إلى مياه الخليج

أكد الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي وكالة الطاقة الذرية سابقا، ان التهديد بضرب المفاعلات النووية الأيرانية أمر خطير، مشيرا إلى أنه كان في السابق يتم ضرب مصانع تخصيب اليورانيوم، وهو امر غير خطير

وقال يسري أبو شادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لو حدث وتم ضرب المفاعلات النووية أو بحيرات الكبريت سيمثل كارثة بكل المقاييس، مؤكدا أنه يمكن أن يحدث إنصهار للوقود وتسريبه لمياة الخليج الملاصقة للمفاعلات النووية الأيرانية.

وقال مسؤول إسرائيلي، بأن إسرائيل لا تتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.