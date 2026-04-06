فضيحة داخل جيش الاحتلال.. اعتقال 4 جنود بتهمة التجسس لصالح إيران

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم الاثنين أن جيش الاحتلال يحقق مع أربعة جنود إسرائيليين، بتهمة التجسس لصالح إيران.

وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن التحقيق جارٍ، وأن جميع التفاصيل تخضع لأمر حظر نشر.

وفي نفس السياق، أعلنت سلطات الاحتلال يوم الاثنين، عن توجيه تهم تتعلق بالأمن القومي لرجل من القدس، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه للاشتباه في قيامه بجمع معلومات استخباراتية لصالح عميل إيراني.

وقد احتجزت الشرطة الشاب البالغ من العمر 21 عامًا في 26 مارس ، بعد أشهر من ارتكابه الجرائم المزعومة.

وقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح الاثنين، لائحة اتهام رسمية ضده، ما يعني أنه سيتم تقديم لائحة الاتهام خلال الأيام القادمة.

ويزعم أن المشتبه به جمع معلومات استخباراتية لأكثر من شهرين في عام 2025، متنقلًا بين مواقع مختلفة في أنحاء البلاد وذكرت الشرطة في بيان لها أنه اشترى معدات تصوير لهذا الغرض.