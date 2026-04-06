أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار العملات العربية تباينًا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية حيث ارتفع كل من الريال السعودي والدينار الكويتي بينما استقر الدرهم الإماراتي دون تغييرات ملحوظة.

وسجل الريال السعودي ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم حيث زاد بنحو 6 قروش مقارنة بمستوياته في بداية التعاملات ليستقر في متوسطات تدور حول 14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع في أغلب البنوك.

كما ارتفع الدينار الكويتي خلال ختام التعاملات ليواصل تحركاته الصاعدة مسجلًا مستويات تقترب من 177 جنيهًا للبيع في بعض البنوك مع اختلافات طفيفة بين بنكٍ وآخر.

وفي المقابل استقر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم دون تغيرات ملحوظة ليحافظ على مستوياته التي سجلها خلال تعاملات يوم أمس.

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك جاءت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم كالتالي:

البنك المركزي المصري

ريال سعودي 14.48 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع

دينار كويتي 177.15 جنيه للشراء و177.53 جنيه للبيع

درهم إماراتي 14.80 جنيه للشراء و14.83 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

ريال سعودي 14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع

دينار كويتي 174.04 جنيه للشراء و177.54 جنيه للبيع

درهم إماراتي 14.79 جنيه للشراء و14.83 جنيه للبيع



بنك مصر

ريال سعودي 14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع

دينار كويتي 174.38 جنيه للشراء و177.72 جنيه للبيع

درهم إماراتي 14.79 جنيه للشراء و14.83 جنيه للبيع



بنك الإسكندرية

ريال سعودي 14.40 جنيه للشراء و14.50 جنيه للبيع

دينار كويتي 171.34 جنيه للشراء و178.31 جنيه للبيع

درهم إماراتي 14.77 جنيه للشراء و14.82 جنيه للبيع



مصرف أبوظبي الإسلامي

ريال سعودي 14.52 جنيه للشراء و14.54 جنيه للبيع

دينار كويتي 173.07 جنيه للشراء و177.91 جنيه للبيع

درهم إماراتي 14.84 جنيه للشراء و14.86 جنيه للبيع