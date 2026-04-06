وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر على مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 6 أبريل 2026:

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 174.14 جنيه.

سعر البيع: 177.70 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 4.45 جنيه.

سعر البيع: 14.52 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 14.80 جنيه.

سعر البيع: 14.84 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعرالشراء: 142.11 جنيه.

سعر البيع: 144.57 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 13.81 جنيه.

سعر البيع: 14.95 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 75.87 جنيه.

سعر البيع: 77 جنيها.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعرالشراء: 139.23 جنيه.

سعر البيع: 141.63 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.