خبير استراتيجي: دول الخليج لديها أعلى قدرات صد دفاعي

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن منطقة الخليج العربي تمتلك قدرات دفاع جوي متقدمة للغاية، قد تُعد من الأقوى عالميًا، مشيرًا إلى أن دخول دول الخليج على خط المواجهة مع إيران قد يغيّر موازين القوى بشكل كبير.

وقال هشام الحلبي، خلال مداخلة ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن دول الخليج لديها أعلى قدرات صد دفاعي، وربما تتفوق في بعض الجوانب على نظيراتها عالميًا، لافتًا إلى أن أي انخراط مباشر في الصراع سيشكل عامل ضغط إضافي في المعادلة الإقليمية.

وأوضح هشام الحلبى أن إيران تمتلك عدة أوراق ضغط عسكرية مؤثرة، يمكن أن تستخدمها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، ما قد يدفع واشنطن للضغط على تل أبيب من أجل وقف إطلاق النار حال التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «في تقديري، إذا قررت الولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية، فمن غير المرجح أن تستهدف مناطق تحتوي على إشعاعات نووية، لتجنب تداعيات خطيرة»، مشيرًا إلى أن «الضربات السابقة ركزت على منشآت مدنية وليست نووية».

وشدد هشام الحلبي على أن المشهد لا يزال مفتوحًا على عدة سيناريوهات، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتعدد الأطراف الفاعلة، ما يجعل أي تصعيد محتمل يحمل تداعيات واسعة على المنطقة بأكملها