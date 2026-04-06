تقارير إعلامية: الجيش الإيراني يخسر 4 ضباط في مواجهة مع طائرات أمريكية بأصفهان

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، بمقتل أربعة ضباط من القوات البرية للجيش الإيراني يوم الأحد في عملية عسكرية لمواجهة الطائرات الأمريكية في مدينة أصفهان الإيرانية.

وقال الجيش الإيراني في بيان له إن الضباط اشتبكوا في "قتال مباشر مع طائرات مقاتلة معادية ومروحيات وطائرات مسيرة مسلحة وطائرات دعم" في منطقة مهيار في أصفهان قبل أن يتعرضوا للهجوم.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض بمشاركة وزير الحرب بيت هيجسيث، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ورئيس هيئة الأركان الأمريكية، إن العمليات العسكرية والإنقاذية التي نُفذت مؤخرًا في إيران شهدت “تعقيدًا غير مسبوق”، مشيرًا إلى أن بلاده نفذت عمليتين لإنقاذ طيارين أمريكيين بعد إسقاط طائرة مقاتلة من طراز F-15.

وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية واجهت إطلاق نار من مسافة قريبة خلال عملية الإنقاذ، مضيفًا أن أحد الطيارين أمضى نحو 48 ساعة وهو مصاب ويتمكن من تجنب الأسر قبل إنقاذه.