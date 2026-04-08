محافظ القليوبية: المجالس التكنولوجية ترمومتر رضا المواطن ولن تتحول إلى روتين

أكد المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أن المجالس التكنولوجية بديوان المحافظة والمدن والمراكز والأحياء هي ترمومتر رضا المواطن وغير مقبول أن تتحول إلي روتين وبيروقراطية أو أداة لتعطيل مصلحة المواطن أو التسبب في تأخر معاملاته وخاصة في ملفي التقنين والتصالح معلنا أنه بدايةً من الأسبوع المقبل، سيتم شنوحملات من مجالس المدن والكهرباء والمياه على المنازل المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح ووصل عددها الي 60 الف متغير مكاني وإذا لم يستجب المخالف ويتقدم لتقنين أوضاع التصالح، سيتم قطع فوري للمرافق عن المنزل ثم بعدها الإزالة.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة القليوبية اليوم برئاسة محافظ القليوبية وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة.

منظومة المراكز التكنولوجية

وأشار محافظ القليوبية أن منظومة المراكز التكنولوجية أساسها راحة المواطن فلا يجوز تعقيد الإجراءات أو تأخير الخدمة عليه أو إرسالها كعب داير بين المكاتب والمصالح ، مشددا علي ضرورة العمل علي تبسيط الإجراءات وانهائها في اسرع وقت والتسهيل علي المواطن وتحقيق طلباته وخاصة في ملفات التصالح والتقنيين مطالبات هيئة المساحة بسرعة إنهاء طلبات التقنين المعلقة بسبب الرفع المساحي خلال 10 ايام حتي تستطيع المحافظة تحصيل حق الدولة مع التشديد علي متابعة المتغيرات المكانية في كافة أنحاء المحافظة وانهائها بالتصالح أو الإزالة أو قطع المرافق بعد وصول عدد المتغيرات المخالفة الي 60 الف متغير تقريبا.

ومنح المحافظ مهلة اسبوع لمواجهة التغييرات المكانية المتراكمة وخاصة في مركز الخانكة مع تغيير فريق عمل الإدارة الزراعية هناك مع التوسع في حملات طرق الأبواب لحث المواطنين علي التصالح علي أن تبدأ الحملات من مركز قليوب.

كما قرر المحافظ غلق كافة المحلات العامة الممتنعه أو التي لم تتقدم بطلبات ترخيص وفق قانون ترخيص المحال العامه عاجل وعدم فتح المحلات مرة اخري إلا بعد التسجيل في منظومة الرخص مع تسهيل الإجراءات وحث المواطنين علي استصدار الترخيص.