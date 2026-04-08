لها علاقة بتنظيم الإخوان الإرهابي.. أحمد موسى يفتح النار على إيران

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إيران تعمل على تطوير سلاح نووي بهدف ابتزاز الدول العربية، وليس لمواجهة إسرائيل، مشددًا على أن ما تفعله ميليشيات حزب الله في لبنان يُعد جرائم حرب تستوجب المحاسبة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إيران تردد شعارات مثل "الموت لإسرائيل والموت لأمريكا"، موضحًا أن هذا الكلام لا ينعكس على أرض الواقع، ولو كان حقيقيًا لكانت الصواريخ تُوجه إلى إسرائيل بدلًا من الدول العربية.

وأضاف أن إيران أطلقت نسبة كبيرة من الطائرات المسيرة تجاه الدول العربية، مقابل جزء بسيط فقط استهدف إسرائيل، مؤكدًا أن إيران تمثل جارًا سيئًا يتسبب في دمار داخل الدول العربية، مطالبًا بضرورة دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالعالم العربي.

وأوضح: "إيران بتنتقم من العالم العربي، فلماذا لا تتجه لمواجهة إسرائيل وأمريكا؟ لا تمنحوا إيران الأمان لأنها لا تستحق، فهي مجرمة، ولا ننسى ما حدث في بلدنا من جانب إيران وحزب الله".

وتابع: "خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، كان الإرهابيون يتجهون إلى هناك، وكانت التعليمات الخاصة بالعمليات الإرهابية تصدر منهم، وارتكبوا جرائم في حقنا، كما أن لهم علاقات بتنظيم الإخوان الإرهابي".

