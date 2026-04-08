أحمد موسى: إسرائيل تنفذ جرائم حرب في لبنان.. وحزب الله يتحمل المسؤولية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم يستهدف مختلف مناطق لبنان، جنوبًا وشمالًا ووسطًا، موضحًا أن إسرائيل دمرت البنية التحتية اللبنانية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ميليشيات حزب الله تتحمل المسؤولية، لأن الشعب اللبناني يتحمل جرائم حزب الله وجرائم إسرائيل، مشيرًا إلى أن ما حدث عدوان همجي صهيوني.

وأضاف أن الدولة المصرية مع المؤسسات الوطنية، لا تدعم الميليشيات أبدًا، موضحًا أن مصر تدعم لبنان وسيادته، وتدين مجرمي الحرب نتنياهو وكاتس.

وأوضح أن حزب الله يأخذ الشعب اللبناني رهينة، مثلما فعلت إيران بأخذ مضيق هرمز رهينة، مشيرًا إلى أن ما تفعله إسرائيل في لبنان جرائم حرب، وأن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه للحكومة اللبنانية.

