الدفاع المدني اللبناني: 254 شهيدًا و1165 مصابًا جراء غارات الاحتلال على لبنان

أكد الدفاع المدني اللبناني، سقوط 254 شهيدًا و1165 مصابًا جراء غارات الاحتلال على لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، سلسلة الضربات والغارات الإسرائيلية السافرة التي استهدفت مناطق واسعة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية.



وأعربت مصر عن استهجانها وإدانتها الكاملة لهذا العدوان الغاشم، وما يتضمنه من استهداف متعمد وممنهج للمنشآت المدنية الحيوية والبنية التحتية، بما يمثل تعدياً سافراً على سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكدت مصر أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية السافرة، والتى تأتى بعد يوم واحد من اعلان الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار، تتعارض تماما مع الروح البناءة والإيجابية التى تولدت فى المنطقة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار، وتعكس نية مُبيتة لمحاولة افشال الجهود الدؤوبة التى تبذلها أطراف إقليمية ودولية لخفض التصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية، ومحاولة جديدة من اسرائيل لجر المنطقة لفوضى شاملة.

