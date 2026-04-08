الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بزشيكان : وقف إطلاق النار في لبنان ضمن خطة البنود الـ 10

محمود نوفل

أفادت مؤسسة الرئاسة الإيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان أكد لرئيس وزراء باكستان أن قبول وقف إطلاق النار يعكس نهج طهران المسؤول.

وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان : بزشكيان أكد لشريف على ضرورة أن تضغط دول المنطقة والعالم على المعتدين لمنع تكرار عدوانهم.

وأضافت الرئاسة الإيرانية: بزشكيان شدد على أن نهج طهران المسؤول مشروط بالتزام الأطراف الحقيقي بالوفاء بتعهداتها.

وزادت الرئاسة الإيرانية: بزشكيان دان الخروق باستهداف جزيرتي لاوان وسيري وأكد أن طهران سترد بحزم على أي اعتداء.

وأمضى البيان الإيراني قائلا : بزشكيان أكد أن خطة البنود الـ10 إطار لوقف الحرب وتشمل وقف إطلاق النار في لبنان.

كما أكد بزشكيان لرئيس وزراء باكستان أن ضمان أمن مضيق هرمز مرهون بوقف كامل للاعتداءات.

وبحسب البيان ؛ فقد أبلغ بزشكيان شريف أن انعدام الأمن بمضيق هرمز نتيجة مباشرة للعدوان الأمريكي والصهيوني.

مسعود بزشكيان إيران رئيس وزراء باكستان لبنان مضيق هرمز

