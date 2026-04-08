إيران تفتح باب التسوية.. وقف إطلاق النار مدخل لإنهاء الحرب وبحث اتفاق دائم مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران تقبل بوقف إطلاق النار باعتباره أساسًا لوضع نهاية دائمة للحرب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية

تفاهمات أوسع بشأن القضايا العالقة

وأوضح الوزير أن طهران وافقت على وقف إطلاق النار استنادًا إلى خطتها المكونة من 10 نقاط، والتي تمثل أساسًا لمحادثات مقبلة مع الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى تفاهمات أوسع بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.

إنهاء الحرب الحالية

وأضاف أنه في حال أبدت واشنطن جدية حقيقية في مواقفها، فإن ذلك قد يفتح المجال أمام إنهاء الحرب الحالية والتوصل إلى ترتيبات تضمن إرساء أمن واستقرار دائمين في المنطقة، مؤكدًا أن الفرصة ما زالت قائمة أمام الحلول الدبلوماسية إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة.

