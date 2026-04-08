تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في إيران وضرورة تحويله إلى سلام دائم

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولا خلاله التطورات الجارية في المنطقة، وفي مقدمتها الاتفاق المعلن بشأن إيران.

وأعرب أردوغان، خلال المكالمة، عن ارتياح تركيا لوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة اغتنام مهلة الأسبوعين المتاحة، والتي تأتي بعد أربعين يوما وصفت بالصعبة وشهدت تحديات كبرى للعالم أجمع، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دائم ومستدام.

كما أكد الرئيس التركي على أهمية عدم إعطاء أي فرصة لمحاولات عرقلة هذه العملية، محذرا من أن أي تعطيل لمسار التهدئة سيعيد المنطقة إلى دائرة العنف.

وشدد أردوغان على أن دعم تركيا لجهود الحل، التي تبذل بالتنسيق والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، وعلى رأسها باكستان، سيستمر في التزايد، مؤكدا استعداد أنقرة للمساهمة بفاعلية في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف لإطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء ⁠الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

وأعلن ترامب عن الاتفاق في وقت متأخر من ⁠مساء الثلاثاء قبل ساعتين فقط من الموعد النهائي الذي حدده لإيران لفتح مضيق هرمز وإلا ستواجه تدمير "حضارتها بأكملها".