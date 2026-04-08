بـ 4 صواريخ و42 مسيرة .. الكويت تعلن استهداف منشآت بترولية ومحطات كهربائية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد 4 صواريخ باليستية معادية و42 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الأربعاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

وأشار المسؤول الكويتي في كلمته إلى أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إضافة إلى استهداف محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه.

وشدد على أن القوات المسلحة، ومعها مختلف الجهات المعنية، تتابع الموقف أولا بأول وتعمل على مدار الساعة بكفاءة ومسؤولية عالية للتعامل مع أي تهديدات أو تطورات ميدانية، مستمرة في ذات الجاهزية العالية والاستعداد الكامل اللذين التزمت بهما منذ بدء العدوان.

كما ناشد العقيد الركن العطوان بالجميع لضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الدقيقة لما لذلك من أثر على الأمن والسلامة العامة.