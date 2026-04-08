القبض على 7 عناصر إجرامية أطلقوا النار لترهيب المواطنين بشبرا الخيمة
جامعة عين شمس تستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارة تاريخية لقصر الزعفران
شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب
دون إنذارات مسبقة.. سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على بيروت
أنباء عن اغتيال شقيق الناطق السابق باسم حزب الله في صيدا
رئيس الوزراء اللبناني: الاحتلال يواصل الاعتداء على أحياء سكنية مكتظة
عدوان إسرائيلي على لبنان.. مئات الشهداء والجرحى والمستشفيات تستغيث
مصنع القطارات في بورسعيد يبدأ التشغيل الفعلي استعدادًا لإنتاج أول قطار محلي
ممدوح عباس يدعم نادي الزمالك بمبلغ ضخم
إشادة عالمية بصلاح.. كلوب يكشف سر تألق النجم المصري
باستثمارات 525 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة لإنشاء مصنع أسمدة بالعين السخنة
هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب شمال غرب مرسى مطروح
وزير الخارجية يؤكد من الكويت: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري

بتوجيهات من  رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة يوم الأربعاء ٨ إبريل بالعاصمة الكويت، حيث قام الوزير عبد العاطي بتسليم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، تؤكد على تضامن مصر الكامل والثابت مع دولة الكويت الشقيقة خلال هذه المرحلة الدقيقة، ووقوف مصر الكامل بجانب الكويت فى مواجهة الاعتداءات الآثمة التى تعرضت لها، فى انعكاس لروح الأخوة والروابط التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين. 

واستهل وزير الخارجية المقابلة بنقل تحيات  رئيس الجمهورية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وإلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولى العهد، وتأكيد سيادته على دعم مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعباً، لدولة الكويت الشقيقة، والوقوف بجانبها في هذا الظرف الإقليمي الاستثنائي، والإشادة بحكمة  أمير دولة الكويت الشقيقة والتي تجلت في مواقف سموه الرشيدة والرصينة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس تجاه الاعتداءات والانتهاكات الصارخة التي استهدفت الكويت ودول الخليج الشقيقة. 

من جانبه، طلب سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية لمواقف سيادته الداعمة للكويت، مثمنا مواقف مصر المبدئية الراسخة والداعمة لأمن واستقرار الكويت والخليج العربى، مشيداً بدورها المحوري في الدفاع عن أمن الكويت والأمن القومي الخليجى والعربي وكونها ركيزة الاستقرار في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على إدانة مصر القاطعة للاعتداءات الآثمة على الأراضي الكويتية، مؤكدا الرفض التام لأية ذرائع تُساق لتبرير هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أن أمن الكويت والخليج العربي هو امتداد للأمن القومي المصري، معربا عن  دعم مصر الكامل لكافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها دولة الكويت الشقيقة لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها. وأدان وزير الخارجية في هذا السياق أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة، مشيرا إلى  أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً سافراً لحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، مشدداً الرفض الكامل لتلك التصرفات التخريبية التي تتنافى مع القانون الدولي.

وقد شهد اللقاء استعراضاً لمستجدات الأوضاع الراهنة، حيث اكد الوزير عبد العاطى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين مصر والكويت للعمل علي احتواء التوتر وخفض التصعيد وإنهاء الحرب، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية وتغليب صوت الحكمة، لمنع انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة. 

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر على مدار الفترة الماضية لخفض التصعيد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لتفاهمات، مرحباً في هذا السياق بإعلان الرئيس الأمريكي مساء أمس الموافقة على وقف إطلاق النار  لمدة أسبوعين، مشدداً على أن هذا التطور يعد تطوراً إيجابياً هاماً نحو تحقيق التهدئة المنشودة، ويتعين اغتنام هذه الفرصة لإفساح المجال لدعم مسار المفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء لإنهاء الحرب.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية إطلاق حوار حول الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب لتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول الخليجية والعربية ومقدراتها وصون سيادتها، مشددا على أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ. 

فى ختام اللقاء، ثمن سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة الدعم المصرى التاريخى الثابت للكويت، والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. كما أثنى على الجهود المصرية الدؤوبة على مدار الفترة الأخيرة لخفض التصعيد والتوتر ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

صورة أرشيفية

اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب

الفنان تامر فرج

تامر فرج في ضربة موت.. مدرب MMA يحمل سرا يقلب الأحداث

خالد سليم

غالي.. خالد سليم يعلن موعد طرح اغنيته الجديدة

فتحي سعد

منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان فتحي سعد| خاص

بالصور

طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة بتكات المطاعم بخطوات سهلة وطعم أصلي في البيت

الفتة المصرية
الفتة المصرية
الفتة المصرية

تحذير عاجل من تريندات السوشيال ميديا.. عادات ووصفات منتشرة قد تسبب أضرارًا صحية بدون علمك

عادات ووصفات منتشرة قد تسبب أضرارًا صحية بدون علمك
عادات ووصفات منتشرة قد تسبب أضرارًا صحية بدون علمك
عادات ووصفات منتشرة قد تسبب أضرارًا صحية بدون علمك

شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

«دراسة حديثة».. قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

النوم
النوم
النوم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد