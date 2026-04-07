وزير خارجية البحرين: ليس من حق إيران إغلاق مضيق هرمز.

أكد وزير خارجية البحرين، أن 38% من تجارة النفط تمر عبر مضيق هرمز، ودول الخليج المصدر الأساسي لتدفق الطاقة للعالم .



وقال وزير خارجية البحرين: أمن مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة، وليس من حق إيران إغلاق مضيق هرمز".

وأضاف وزير خارجية البحرين: “استهداف إيران للبنية التحتية المدنية لدول الخليج يعد انتهاكا صارخا للقوانين الأممية”، مضيفا:" إيران تواصل اعتداءاتها غير القانونية بإطلاق آلاف الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على دولنا".

وتابع وزير خارجية البحرين: “ إصرار إيران على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يأتي ضمن نهج سلبي موثق”.

وأكمل وزير خارجية البحرين: “نحث المجتمع الدولي على الوقوف في وجه الممارسات الإيرانية” مضيفا:" عدم التحرك اليوم لفتح مضيق هرمز سيترتب عليه تبعات خطيرة على المستوى العالمي".

