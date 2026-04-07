وزير الخارجية القطري يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيره القبرصي

بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء ، مع الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير الشؤون الخارجية بجمهورية قبرص تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا وآثاره الاقتصادية على مختلف دول العالم، والتأكيد على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى مناقشة سبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.
كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.