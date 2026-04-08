الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل بأن الجيش الكويتي أعلن تصديه لهجوم واسع خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدًا التعامل مع 4 صواريخ بالستية معادية و42 طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي.

استهداف عدد من المنشآت

وأوضح الجيش أن ما وصفه بـ"العدوان الإيراني" أسفر عن استهداف عدد من المنشآت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، إلى جانب محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، ما يثير مخاوف بشأن تأثيرات محتملة على البنية التحتية الحيوية في البلاد.

تطورات الموقف

وأكدت القيادة العسكرية أنها تتابع تطورات الموقف بشكل لحظي، مشددة على جاهزية القوات للعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية للتصدي لأي تهديدات أو مستجدات ميدانية.

تحري الدقة في تداول المعلومات

وفي السياق ذاته، دعت الجهات العسكرية المواطنين إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة في ظل حساسية الأوضاع الراهنة.

