توتر متصاعد في الخليج.. إيران تهدد الملاحة في هرمز ومباحثات أمريكية إيرانية مرتقبة في إسلام أباد

كشفت وكالة رويترز عن تصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج، بعد تهديدات إيرانية باستهداف السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن مسبق، في خطوة قد تنذر بتداعيات خطيرة على حركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

أهم الممرات البحرية لنقل النفط

وأفادت الوكالة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إيران شددت من إجراءاتها في المضيق الاستراتيجي، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، محذرة من أي تحركات غير منسقة قد تعتبرها خرقًا لسيادتها.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء باكستان عن وصول وفدين من الولايات المتحدة وإيران إلى العاصمة إسلام أباد يوم الجمعة المقبل، في إطار جهود دبلوماسية لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة.

العلاقات بين واشنطن وطهران

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا متزايدًا، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تؤثر على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

https://www.youtube.com/live/G0JuCygkBkA?si=lu2j3IpX-nGUZQyG