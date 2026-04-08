قيادي بالجبهة الوطنية: وقف حرب إيران ليس نهاية المطاف.. ومصر دورها محوري من أجل السلام

قال عمرو غلاب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة إيجابية ومهمة، لكنها تظل خطوة أولى في طريق طويل وشائك نحو سلام دائم في المنطقة.

وأضاف غلاب في بيان صحفي اليوم: «نقدر عالياً الجهود المصرية التي قادتها القيادة السياسية بكل هدوء وحكمة، وأثمرت عن وقف القصف وحقن الدماء. ولكن في الوقت نفسه، لا ينبغي المبالغة في النتائج؛ فالتاريخ يؤكد أن مثل هذه الاتفاقات تظل هشة ما لم تُعزز بآليات تنفيذ واضحة وإرادات سياسية صادقة من جميع الأطراف» .

وأوضح أمين مساعد حزب الجبهة الوطنية أن مصر نجحت في استعادة دورها الطبيعي كوسيط موثوق، ليس لأنها تملك عصاً سحرية، بل لأنها تتعامل مع الملفات الإقليمية بعقل وحكمة، بعيداً عن الانحياز المطلق أو الشعارات المجردة. وهذا التوازن هو ما جعل القاهرة قبلة للتفاوض في أصعب الأزمات.

وأكد في حديثه على دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، معتبراً أن رسالة الرئيس في ذات السياق مهمة بأن أمن الخليج خط أحمر، وأي اتفاق قادم يجب أن يراعي بشكل جاد المخاوف الأمنية المشروعة لهذه الدول دون تهاون .

واختتم عمرو غلاب بيانه قائلاً: «نحن مع أي جهد يوقف الحرب، ومع أي دور مصري يحمي المصالح الوطنية والعربية ونطالب القيادة السياسية بالاستمرار في نهجها المتزن الذي يجمع بين الحزم في حماية الأمن القومي، والمرونة في فتح قنوات الحوار".