البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية ضد دول الخليج

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد دول الخليج العربي، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد اليماحي أن استمرار إيران في القيام بهذه الهجمات بعد التوصل إلى الاتفاق يعكس نهج عدائي مرفوض تجاه دول الخليج العربية، مطالبًا إياها بالالتزام التام ببنود وقف اتفاق إطلاق النار والالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار.

وشدد في الوقت ذاته على ترحيب البرلمان العربي بالتوصل إلى هذا الاتفاق، معربًا عن تطلعه في أن يسهم في الدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم، يضمن وقف جميع أشكال التصعيد، ويُعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بما يحفظ مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الدول العربية، خاصة دول الخليج العربي، يجب أن تكون طرفًا أصيلًا ومشاركًا في أي ترتيبات أو تفاهمات يتم التوصل إليها، باعتبارها الأكثر تأثرًا بالأوضاع الأمنية في المنطقة، ولضمان تحقيق منظومة أمن إقليمي متكاملة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز بشكل دائم وآمن، لما يمثله من شريان حيوي للاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن أي تهديد لأمن هذا الممر الاستراتيجي يُعد تهديدًا مباشرًا للاستقرار الدولي وأمن الطاقة العالمي وليس المنطقة فحسب.

