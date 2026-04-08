رئيس إفريقية النواب: الدور المصري حاسم في وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا

ثمّن النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الجهود المصرية المتواصلة في دعم مسار التهدئة ووقف إطلاق النار في المنطقة، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بالتصعيد بين إيران، والولايات المتحدة وإسرائيل، مشيدًا بما حققته التحركات الدبلوماسية المصرية من نتائج إيجابية أسهمت في تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام الحلول السلمية.

وأكد الجبلي، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تحقق من تعليق للعمليات العسكرية لفترة مؤقتة يُعد خطوة مهمة على طريق خفض التوتر، ويعكس فاعلية الدور المصري القائم على الحكمة والتوازن، وسعيه الدائم لتغليب لغة الحوار والحلول السياسية على منطق التصعيد، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد رئيس افريقية البرلمان. بالدور المصري المحوري، وتحركات القيادة السياسية المصرية الذي تجسد في اتصالات مكثفة وتحركات دبلوماسية نشطة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفاعل رئيسي في إدارة الأزمات واحتوائها.

وأوضح نائب الدقهليه. أن وقف إطلاق النار له انعكاسات إيجابية كبيرة على الأوضاع الاقتصادية، سواء في مصر أو على مستوى العالم، حيث يساهم في تقليل الضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، والحد من اضطرابات التجارة الدولية، فضلًا عن خفض معدلات التضخم وتكاليف النقل والتأمين.

واختتم الدكتور شريف الجبلي حديثه، أن التهدئة تسهم في تعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين، وتقليل حالة عدم اليقين التي تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، مما يدعم فرص التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العديد من الدول، ويخفف من الأعباء الاقتصادية على الشعوب، ويدعم خطط التنمية المستدامة.