أمين سر تعليم النواب: الرئيس السيسي يقود جهود التهدئة ودعم تثبيت وقف إطلاق النار في إيران

أشاد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتحركات المصرية المتواصلة والدور المحوري الذي قامت به الدولة بقيادة الرئيس السيسي، في دعم التهدئة ووقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية، مؤكدًا أن مصر أثبتت مجددًا قدرتها على لعب دور الوسيط الفاعل القادر على تقريب وجهات النظر واحتواء التوترات الإقليمية.

وأشار عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن نجاح الجهود الدولية في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة مهمة نحو خفض التصعيد، ويفتح الباب أمام مسار دبلوماسي جاد يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ثقل السياسة الخارجية المصرية وحرصها الدائم على دعم السلام.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تتحرك وفق رؤية ثابتة تقوم على تغليب لغة الحوار والحلول السلمية، والعمل على تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم وشامل يضع حدًا لحالة التوتر والصراعات المتكررة، بما يحفظ مصالح الشعوب ويصون مقدراتها.

وأكد نائب الاسكندرية دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية في مساندة الدول العربية الشقيقة، خاصة في الخليج والأردن والعراق، مع مراعاة هواجسها الأمنية في أي ترتيبات مستقبلية، بما يضمن تحقيق الأمن الجماعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد تصريحه بالتأكيد. على أن استمرار التنسيق الدولي والبناء على هذه الخطوة الإيجابية سيسهم في الوصول إلى تسوية شاملة، مشيدًا بالدور المصري المتوازن الذي يضع الاستقرار الإقليمي والتنمية في مقدمة أولوياته.