إيران تهدد السفن العابرة لمضيق هرمز دون إذن

أفادت وكالة رويترز، أن إيران تهدد السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز دون إذن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، رحّبت سلطنة عُمان بإعلان وقف إطلاق النار بين الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة والولايات المتّحدة الأمريكيّة، مُثمّنةً الجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلاميّة في هذا الإطار وجميع الأطراف الدّاعية لوقف الحرب.

وأكّدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، أهمية تكثيف الجهود الآن لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة من جذورها وتحقيق وقف دائم لحالة الحرب والأعمال العدائية في المنطقة.