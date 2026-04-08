ترامب: سنفرض رسوما جمركية على كافة السلع الواردة من أية دولة تزود إيران بأسلحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على كافة السلع الواردة من أي دولة تزود إيران بأسلحة.

وقال ترامب لشبكة إيه بي سي: وبشأن إمكانية فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز نفكر في القيام بذلك كمشروع مشترك.

وأضاف ترامب: قد يكون هناك مشروع مشترك مع إيران لفرض رسوم عبور بمضيق هرمز كوسيلة لتأمينه من أطراف أخرى.

وفي وقت لاحق ؛ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم في إيران بعد الآن، وذلك بعد الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال ترامب: “إيران شهدت تغييرا مفيدا للغاية في نظام الحكم”، مشيرًا إلى اغتيال المرشد علي خامنئي في أول ضربة يوم 28 فبراير وكثير من القادة الإيرانيين.

وأضاف: “نحن وإيران سنزيل جميع الغبار النووي المدفون في المواقع النووية”.