ترامب: سنفرض رسوما جمركية على كافة السلع الواردة من أية دولة تزود إيران بأسلحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على كافة السلع الواردة من أي دولة تزود إيران بأسلحة.
وقال ترامب لشبكة إيه بي سي: وبشأن إمكانية فرض إيران رسوما على عبور مضيق هرمز نفكر في القيام بذلك كمشروع مشترك.
وأضاف ترامب: قد يكون هناك مشروع مشترك مع إيران لفرض رسوم عبور بمضيق هرمز كوسيلة لتأمينه من أطراف أخرى.
وفي وقت لاحق ؛ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم في إيران بعد الآن، وذلك بعد الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار.
وقال ترامب: “إيران شهدت تغييرا مفيدا للغاية في نظام الحكم”، مشيرًا إلى اغتيال المرشد علي خامنئي في أول ضربة يوم 28 فبراير وكثير من القادة الإيرانيين.
وأضاف: “نحن وإيران سنزيل جميع الغبار النووي المدفون في المواقع النووية”.