نائب ترامب يحذر الإيرانيين من نفاد صبر الرئيس الأمريكي

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن ما أراده الرئيس ترامب هو تدمير القدرة العسكرية الإيرانية، وقد تحقق ذلك.

وذكر نائب الرئيس الأمريكي، في تصريحات له، أن الهدنة الهشة مع إيران تقوم على موافقة الإيرانيين على فتح مضيق هرمز.

وبيّن فانس أنه إذا رغب الإيرانيون بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية بحسن نية فسيتم التوصل إلى اتفاق.

وهدد نائب الرئيس الأمريكي قائلا: “الرئيس ترامب لا يمكن التلاعب معه وصبره ينفد، وآمل أن يتخذ الإيرانيون القرار المناسب”.

وختم نائب الرئيس الأمريكي تصريحاته قائلا: “إذا لم يتصرف الإيرانيون بحسن نية فسوف يكتشفون أن الرئيس ترامب لا يستهان به”.