نائب الرئيس الأمريكي يتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في انتخابات المجر ويجدد دعمه لأوربان

اتهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالتدخل في السياسة المجرية قبل الانتخابات الحاسمة المقررة في 12 أبريل، والتي ستحدد مستقبل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقال نائب الرئيس الأمريكي -خلال مؤتمر صحفي في مكتب رئيس الوزراء في بودابست اليوم الثلاثاء- إن بروكسل، وليس واشنطن، هي التي تحاول التأثير في السياسة المجرية.

وأضاف أنه أراد توجيه رسالة “للبيروقراطيين في بروكسل الذين فعلوا كل ما بوسعهم للضغط على الشعب المجري لأنهم لا يحبون القائد الذي يدافع عن مصالحه”.

جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي في إطار دعمه الصريح لأوربان، رغم تأكيده أنه لا يسعى للتأثير في مسار الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الذي يحكم المجر منذ 16 عامًا.

من جانبه، اتهم منافس أوربان في الانتخابات بيتر ماجيار، نائب الرئيس الأمريكي بالتدخل في الشؤون الداخلية للمجر، مؤكدًا أن “أي دولة أجنبية لا يحق لها التدخل في الانتخابات المجرية”، وأن تاريخ المجر “لا يُكتب في واشنطن أو موسكو أو بروكسل”.

وكان أوربان قد روّج خلال حملته الانتخابية لفكرة تدخل المسؤولين الأوروبيين في الشأن الداخلي لبلاده، كما اتهم منافسه ماجيار، زعيم حزب حزب "تيسا"، بالعمل لصالح بروكسل ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

وفي سياق متصل، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأوربان عدة مرات، واصفًا إياه بأنه أحد أقوى القادة في العالم. كما اعتبر فانس أن أوربان يمثل نموذجًا للقيادة في أوروبا، خصوصًا في ما يتعلق بأمن الطاقة واستقلالها.

وأشار فانس إلى أن سياسات أوربان في مجال الطاقة، بما في ذلك الاستمرار في استيراد الطاقة المخفضة من روسيا، كانت أكثر واقعية مقارنة ببعض الدول الأوروبية التي تواجه أزمة طاقة حادة.

ورغم هذا الدعم الأمريكي، تشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق الانتخابي يزداد احتدامًا، مع تقدم منافسي أوربان الذين يركزون في حملتهم على ضعف الاقتصاد المجري وقضايا الفساد المرتبطة بالحكومة الحالية.