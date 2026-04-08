وزير النقل العماني: لا يمكن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني، المهندس سعيد بن حمود المعولي، أكد أنه لا يمكن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز حسب الاتفاقيات الموقعة.

وأكد وزير النقل العماني، في تصريحات رسمية أمام مجلس الشورى العماني، أن موقف السلطنة ثابت في دعم «الملاحة الحرة والآمنة» عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، مشدداً على أن المعاهدات الموقعة تمنع فرض أعباء مالية من طرف واحد على حركة التجارة العالمية.

في غضون ذلك أكد الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن إشارة مهمة بشأن ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج والأردن والعراق ضمن أي اتفاق إقليمي، مشددًا على أن هذه القضايا لا تقل أهمية عن مصالح الأطراف المنخرطة في الصراع.

وأوضح الهلالي خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دفع جهود التهدئة عبر قنوات دبلوماسية نشطة مع مختلف الأطراف، إلى جانب أدوار بارزة لكل من باكستان وتركيا والسعودية وقطر، مؤكدًا أن هذه التحركات عكست إدراكًا جماعيًا لحجم المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد حوارات إقليمية أوسع، خاصة في ظل احتمالات تقليص الوجود الأمريكي، ما يفتح المجال أمام ترتيبات جديدة، من بينها تعزيز التعاون الاقتصادي أو تشكيل تكتلات إقليمية تضم دولًا مثل السعودية وإيران وتركيا ومصر.