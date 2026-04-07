انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعثة أرتيميس 2 بناسا تكشف عن صورة استثنائية للقمر

وكالة ناسا
وكالة ناسا
احمد الشريف

كشفت بعثة أرتيميس 2 التابعة لوكالة ناسا عن صورة استثنائية للقمر، التقطها قائد المهمة رييد وايزمان باستخدام هاتف آيفون 17 برو ماكس، خلال الاقتراب التاريخي للمركبة الفضائية أوريون من سطح القمر في السادس من أبريل 2026.

 والمفاجأة؟ الهاتف نفسه الذي يضعه ملايين البشر في جيوبهم يومياً هو ما التقط هذه اللقطة الخارجة عن المألوف.

تكبير ×8 يكشر عن القمر

في البث المباشر لناسا، أظهر وايزمان الصورة للكاميرا مؤكداً أنه التقطها بكاميرا آيفون 17 برو بتكبير بصري يبلغ 8 أضعاف. 

 والأكثر إثارةً للدهشة أن ناسا أكدت لاحقاً أن الصورة تُظهر فوهة تشيبيشيف، وهي موقع اصطدام نيزكي يقع على الجانب البعيد من القمر الجانب الذي لا نراه أبداً من الأرض. 

أول هاتف ذكي في الفضاء العميق

تعد هذه المهمة الأولى في تاريخ ناسا التي تسمح فيها للرواد بالطيران مع أحدث الهواتف الذكية، بحسب ما أعلنه مدير الوكالة جاريد إيزاكمان.

 وعلى متن المركبة أوريون، يحمل أفراد الطاقم أربع وحدات من آيفون 17 برو ماكس، إضافةً إلى كاميرا GoPro HERO 4 Black واثنتين من كاميرات نيكون الاحترافية طرازَي D5 وZ 9. 

وللتأكيد على دقة البيانات التقنية، أشارت التقارير إلى أن الهاتف المستخدم هو آيفون 17 برو ماكس تحديداً، وهو ما تؤكده بيانات الصور المرفقة التي نشرتها ناسا رسمياً. 

أوريون تحطّم الأرقام القياسية

انطلقت مهمة أرتيميس 2 في الأول من أبريل في رحلة مدتها 10 أيام، وفي السادس منه حطّمت المركبة الرقم القياسي للمسافة عن الأرض، إذ بلغت 252,756 ميلاً  الأبعد في تاريخ الرحلات المأهولة.

كاميرا بـ 48 ميجابيكسل في الفضاء

يتميز آيفون 17 برو بنظام كاميرا خلفي متطور يضم ثلاث عدسات بدقة 48 ميجابيكسل لكل منها رئيسية وواسعة الزاوية وتلسكوبية بتكبير 4 أضعاف إلى جانب تقنية تثبيت بصري للصورة من الجيل الثاني، مما يُتيح التقاط صور واضحة حتى في ظروف الإضاءة الخافتة وعند التكبير الشديد. 

 وهو بالضبط ما احتاجه وايزمان لالتقاط صورته التاريخية من نافذة المركبة.

ردود فعل المتابعين

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بردود أفعال متنوعة؛ تراوحت بين من وصفها بـ"المجنونة" ببساطة، وبين من أعلن أنها ستكون خلفية هاتفه مدى الحياة، فيما رأى بعضهم أن هذه اللحظة وفّرت لشركة آبل مادةً إعلانية تكفيها لعقد كامل.

ماذا بعد؟

في وقت نشر التقارير، كان الطاقم يُتمّ "بعض الأنشطة التي تعقب التحليق القمري"، من بينها إرسال الصور إلى الأرض. 

 وما إن تحدث ناسا حسابها على Flickr بالصور عالية الدقة من رحلة التحليق، ستكشف عن مدى ما استطاع هاتف آيفون تحقيقه من على بعد ربع مليون ميل من الأرض.

وكالة ناسا أرتيميس 2 هاتف آيفون 17 برو ماكس آيفون آيفون 17 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

