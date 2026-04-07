أخبار السيارات| أطلس الأوكرانية تتحدى الصخور.. وفورد متهمة بتضليل الجمهور

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​في قرار مفاجئ، أعلنت السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة إغلاق ملف التحقيقات المتعلق باستدعاءات أنظمة القيادة الذاتية في سيارات تسلا. القرار أثار موجة من الانتقادات الواسعة، خاصة مع صدور تقارير تشير إلى ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بنظام "Autopilot"، وسط تساؤلات حول مدى كفاية التحديثات البرمجية التي أجرتها الشركة مؤخرًا.

خطفت سيارة "أطلس" المصنعة في أوكرانيا الأنظار بقدرتها الفائقة على اجتياز التضاريس التي تستعصي على أقوى سيارات الدفع الرباعي. السيارة التي تشبه الوحوش البرمائية مصممة لتسلق الصخور الرأسية وعبور الأنهار العميقة بفضل إطاراتها الضخمة ونظام تعليقها الفريد، مما يجعلها الخيار الأول لعمليات الإنقاذ والمغامرات المتطرفة.

​كشفت BMW رسميًّا عن النسخة الكهربائية الأكبر في أسطولها iX7، والتي جاءت بترقيات تقنية غير مسبوقة. السيارة تضم مقصورة رقمية بالكامل مع جيل جديد من البطاريات يمنحها مدى سير يتخطى 700 كم، بالإضافة إلى نظام تعليق هوائي ذكي يوفر تجربة قيادة صامتة وفائقة النعومة تليق بمنافسة كبار فئة الـ SUV الفاخرة.

​ظهرت النسخة المعدلة من شاحنة فورد F-450 بـ 6 أبواب، لتصبح أطول وأضخم شاحنة "بيك آب" فارهة. ورغم فخامتها الاستثنائية التي تتسع لـ 9 ركاب، إلا أنها وصفت بصاحبة أعلى فاتورة استهلاك وقود نظرًا لوزنها الهائل ومحركها الجبار، مما يجعلها قطعة نادرة لهواة التميز والمجموعات الخاصة.

​واجهت شركة فورد اتهامات قاسية بعد ظهور تقارير تشير إلى أن قوة محرك سيارة فورد موستانج دارك هورس أقل مما تم الإعلان عنه رسميًّا. التجارب الميدانية على أجهزة قياس القوة (Dyno) أظهرت أرقامًا مغايرة للوعود التسويقية، وهو ما وضع الشركة في موقف محرج أمام عشاق السيارات الرياضية والمنافسين.

​أصدرت نيسان تحذيرًا شديد اللهجة لملاك 51 سيارة من طراز "ليف" الكهربائية، بضرورة التوقف التام عن قيادة سياراتهم أو شحنها فورًا. التحذير جاء نتيجة اكتشاف خلل خطير في حزمة البطارية قد يؤدي إلى اشتعال ذاتي تحت ظروف معينة، وطالبت الشركة الملاك بالتواصل مع مراكز الصيانة لنقل السيارات وتأمينها.