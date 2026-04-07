صاحبة أعلى فاتورة بنزين.. أغلى شاحنة فورد F-450 بـ6 أبواب

شهد سوق السيارات المخصصة حالة من الذهول بعد ظهور شاحنة فورد F-450 بلاتنيوم موديل 2020، والتي تم تحويلها إلى "وحش" بـ6 أبواب وثلاثة محاور، لتتحول من شاحنة مهام شاقة إلى حافلة عملاقة تتسع لـ 11 راكبًا.

هذه المركبة الفريدة، التي عُرضت مؤخرًا على موقع "إيباي" (eBay)، لم تكتفِ بجذب الأنظار بتصميمها الضخم، بل وبسعرها الذي وصل إلى 400,000 دولار (ما يعادل 4 أضعاف سعر النسخة القياسية)، وتكلفة تعبئة وقود خيالية بلغت 1,038 دولارًا.

تصميم هيكلي بستة أبواب وثلاثة محاور

تم تمديد هيكل الشاحنة بشكل جذري لإضافة صف ثالث من المقاعد وثلاثة أبواب إضافية، مما جعلها تتسع لـ 11 شخصًا براحة تامة.

ولم يتوقف التعديل عند الطول فقط، بل تم تزويدها بمحور ثالث خلفي لزيادة القدرة على التحمل، مع تركيب إطارات عملاقة مقاس 46 بوصة تمنح الشاحنة ارتفاعًا شاهقًا، مما يجعلها تبدو كأنها "ناقلة جنود" فاخرة أكثر من كونها شاحنة بيك آب تقليدية.

أداء ميكانيكي "تيربو مزدوج" خارق

تحت الغطاء، لم يكتفِ المصممون بمحرك "PowerStroke" ديزل سعة 6.7 لتر القياسي الذي ينتج 475 حصانًا، بل تمت إضافة حزمة "تيربو مزدوج" (Twin-Turbo) رفعت القوة الحصانية إلى مستويات مرعبة لتتمكن من تحريك هذا الوزن الهائل بسلاسة.

هذا التعديل الميكانيكي هو المسئول جزئيًا عن فاتورة الوقود البالغة 1,038 دولارًا، حيث تستهلك الشاحنة كميات ضخمة من الديزل لتغذية محركها المعدل وإطاراتها الضخمة.

مقصورة فاخرة تتسع لـ 11 راكبًا

من الداخل، تم الحفاظ على فخامة فئة "Platinum" مع تطويرها لتشبه الطائرات الخاصة؛ حيث تم توزيع المقاعد الجلدية الفاخرة على ثلاثة صفوف واسعة، مع أنظمة ترفيه مستقلة لكل راكب ونظام صوتي محيطي فائق القوة.

وبحسب التقارير، فإن الشاحنة بيعت بالفعل بعد ساعات قليلة من إغلاق المزاد، مما يؤكد وجود فئة من هواة الجمع المستعدين لدفع أرقام خيالية مقابل التميز المطلق والضخامة غير المسبوقة.

تكاليف التشغيل وفاتورة الوقود الصادمة

تعد فاتورة الوقود البالغة 1,038 دولارًا (نحو 50,000 جنيه مصري) لتفويلة واحدة هي الرقم الأكثر إثارة للجدل، وهي ناتجة عن تزويد الشاحنة بخزانات وقود إضافية ضخمة لضمان قطع مسافات طويلة دون توقف، نظرًا لمعدل الاستهلاك المرتفع للمحرك المعدل.

ويرى خبراء السيارات أن هذه الشاحنة تمثل قمة "البذخ" في عالم التعديل، حيث تتجاوز تكلفتها التشغيلية تكلفة تشغيل بعض الطائرات الصغيرة.

مستقبل التعديلات العملاقة في 2026

تثبت هذه الصفقة أن سوق السيارات المخصصة (Custom Trucks) لا يزال ينمو بقوة، خاصة في ظل الرغبة في امتلاك مركبات "لا تشبه أي شيء آخر على الطريق".

وبالرغم من غرابة التصميم، إلا أن جودة التنفيذ والقدرات الميكانيكية الجبارة جعلت من هذه الـ "فورد" قطعة فنية ميكانيكية، لتظل حديث الصحافة العالمية كواحدة من أغلى وأضخم الشاحنات المعدلة التي تم بيعها على الإطلاق.