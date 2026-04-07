إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول
رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن رحيل نبيل الكوكي بعد رباعية الزمالك
غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية
صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية
وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد
الوزراء: 105 آلاف شكوى بشأن الأسعار والقطاع الصحي في شهر
مرصد الأزهر يحذر من خطة صهيونية لفرض "المساواة العددية" وتقسيم المسجد الأقصى
الحكومة تتلقى 238 ألف شكوى واستغاثة في شهر
تريليوني قدم مكعبة.. أحمد موسى يعلن بشرى سارة بشأن الغاز المصري
إيني تكشف عن غاز طبيعي في البحر المتوسط باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعب
عاجل | استهداف عدواني لسكة الحديد في إيران وجسور خطوط الاتصال.. والحرس الثوري يتوعد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بترقيات استثنائية.. شاهد سيارة BMW iX7 الجديدة

عزة عاطف

تستعد شركة “بي إم دبليو” لإطلاق أكبر سياراتها الكهربائية على الإطلاق، وهي طراز iX7 موديل 2027، والتي رُصدت مؤخرًا أثناء اختباراتها النهائية. 

وبالرغم من أن السيارة ستحمل كافة التقنيات الثورية لمنصة “نيو كلاس” الجديدة، إلا أن التسريبات تؤكد أن التصميم الخارجي لن يشهد ثورة جذرية كما حدث في الشقيقة الصغرى iX3، بل ستحافظ على ملامحها الكلاسيكية المهيبة التي يفضلها عملاء الفئات الفاخرة.

تصميم مألوف بلمسات "نيو كلاس" العصرية

على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى تبني لغة تصميم مستقبلية بالكامل، اختارت "بي إم دبليو" الحفاظ على الشكل الخارجي المألوف لسيارة X7 الضخمة، مع إضافة لمسات ناعمة من فلسفة "نيو كلاس" مثل مقابض الأبواب المدمجة والأسطح الانسيابية لتقليل مقاومة الهواء. 

وستحتفظ السيارة بالشبكة الأمامية الضخمة والمصابيح المنفصلة (Split Headlights)، بدلاً من الواجهة الزجاجية الموحدة التي رأيناها في طرازات i3 وiX3 الجديدة، وذلك للحفاظ على الطابع الهجومي والوقار الذي يميز هذه الفئة.

تكنولوجيا المنصة الكهربائية المتطورة

بالرغم من المظهر التقليدي، إلا أن "الأحشاء" الميكانيكية للسيارة تمثل قفزة هائلة؛ حيث ستعتمد iX7 على بنية تحتية كهربائية بالكامل تتيح مساحات داخلية شاسعة لثلاثة صفوف من المقاعد. 

وستستفيد السيارة من بطاريات الجيل السادس التي توفر مدى قيادة أطول بنسبة 30% وسرعة شحن فائقة، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات الكبيرة التي ترغب في الانتقال للكهرباء دون القلق من "فوبيا المسافات" أو فترات الانتظار الطويلة عند محطات الشحن.

مقصورة رقمية من “الدرجة الأولى”

من الداخل، ستودع iX7 الأزرار التقليدية لتستبدلها بشاشات "نيو كلاس" البانورامية التي تمتد على كامل عرض الزجاج الأمامي (BMW Panoramic Vision). 

وسيحصل الركاب على تجربة رفاهية مطلقة تتضمن أنظمة ترفيه مستقلة، وتقنيات ذكاء اصطناعي تفاعلية تفهم احتياجات السائق والركاب بشكل استباقي، مع عزل صوتي متطور يجعل الرحلة داخل هذه العملاقة صامتة تمامًا وهادئة كأنها "غرفة جلوس" فاخرة متنقلة.

المنافسة والسعر المتوقع في 2027

من المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن iX7 في عام 2027، لتنافس بقوة سيارات مثل "مرسيدس EQS SUV" و"رينج روفر الكهربائية". 

وتشير التوقعات إلى أن سعر السيارة سيتجاوز حاجز الـ 100,000 دولار (نحو 4.8 مليون جنيه مصري أو 375,000 ريال سعودي)، مما يضعها في فئة الصفوة. وستكون هذه السيارة هي الرهان الأكبر لبي إم دبليو لإثبات أن الفخامة الكلاسيكية والضخامة يمكن أن تتماشيا مع الاستدامة والطاقة النظيفة دون تنازلات. 

استراتيجية "بي إم دبليو" لعام 2027

بهذه الخطوة، تؤكد "بي إم دبليو" ذكاءها التسويقي؛ فهي تخاطب الشباب بالتصاميم الثورية في الفئات الصغيرة (i3 وiX3)، بينما تحافظ على ذوق العملاء الأوفياء والقيادات في الفئات الكبيرة (iX7) عبر تصميم يجمع بين "الهيبة" والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. 

ومن المرجح أن يتم إطلاق النسخة الكهربائية iX7 قبل إطلاق الجيل الجديد من X7 التي تعمل بمحركات الاحتراق، لتشجيع كبار العملاء على خوض تجربة القيادة الكهربائية الفاخرة أولاً.

بي إم دبليو BMW iX7 بي إم دبليو iX7 الكهربائية منصة نيو كلاس أسعار سيارات BMW 2027 منافس مرسيدس EQS SUV

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت

هذه الفئات من السيدات أكثر عرضة لتسمم الحمل.. نصائح مهمة للوقاية| فيديو

مصدر إيراني: طهران ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع الولايات المتحدة

منجي بدر: حرب إيران تثقل كاهل الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط لصالح بعض الدول

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

