بترقيات استثنائية.. شاهد سيارة BMW iX7 الجديدة

تستعد شركة “بي إم دبليو” لإطلاق أكبر سياراتها الكهربائية على الإطلاق، وهي طراز iX7 موديل 2027، والتي رُصدت مؤخرًا أثناء اختباراتها النهائية.

وبالرغم من أن السيارة ستحمل كافة التقنيات الثورية لمنصة “نيو كلاس” الجديدة، إلا أن التسريبات تؤكد أن التصميم الخارجي لن يشهد ثورة جذرية كما حدث في الشقيقة الصغرى iX3، بل ستحافظ على ملامحها الكلاسيكية المهيبة التي يفضلها عملاء الفئات الفاخرة.

تصميم مألوف بلمسات "نيو كلاس" العصرية

على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى تبني لغة تصميم مستقبلية بالكامل، اختارت "بي إم دبليو" الحفاظ على الشكل الخارجي المألوف لسيارة X7 الضخمة، مع إضافة لمسات ناعمة من فلسفة "نيو كلاس" مثل مقابض الأبواب المدمجة والأسطح الانسيابية لتقليل مقاومة الهواء.

وستحتفظ السيارة بالشبكة الأمامية الضخمة والمصابيح المنفصلة (Split Headlights)، بدلاً من الواجهة الزجاجية الموحدة التي رأيناها في طرازات i3 وiX3 الجديدة، وذلك للحفاظ على الطابع الهجومي والوقار الذي يميز هذه الفئة.

تكنولوجيا المنصة الكهربائية المتطورة

بالرغم من المظهر التقليدي، إلا أن "الأحشاء" الميكانيكية للسيارة تمثل قفزة هائلة؛ حيث ستعتمد iX7 على بنية تحتية كهربائية بالكامل تتيح مساحات داخلية شاسعة لثلاثة صفوف من المقاعد.

وستستفيد السيارة من بطاريات الجيل السادس التي توفر مدى قيادة أطول بنسبة 30% وسرعة شحن فائقة، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات الكبيرة التي ترغب في الانتقال للكهرباء دون القلق من "فوبيا المسافات" أو فترات الانتظار الطويلة عند محطات الشحن.

مقصورة رقمية من “الدرجة الأولى”

من الداخل، ستودع iX7 الأزرار التقليدية لتستبدلها بشاشات "نيو كلاس" البانورامية التي تمتد على كامل عرض الزجاج الأمامي (BMW Panoramic Vision).

وسيحصل الركاب على تجربة رفاهية مطلقة تتضمن أنظمة ترفيه مستقلة، وتقنيات ذكاء اصطناعي تفاعلية تفهم احتياجات السائق والركاب بشكل استباقي، مع عزل صوتي متطور يجعل الرحلة داخل هذه العملاقة صامتة تمامًا وهادئة كأنها "غرفة جلوس" فاخرة متنقلة.

المنافسة والسعر المتوقع في 2027

من المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن iX7 في عام 2027، لتنافس بقوة سيارات مثل "مرسيدس EQS SUV" و"رينج روفر الكهربائية".

وتشير التوقعات إلى أن سعر السيارة سيتجاوز حاجز الـ 100,000 دولار (نحو 4.8 مليون جنيه مصري أو 375,000 ريال سعودي)، مما يضعها في فئة الصفوة. وستكون هذه السيارة هي الرهان الأكبر لبي إم دبليو لإثبات أن الفخامة الكلاسيكية والضخامة يمكن أن تتماشيا مع الاستدامة والطاقة النظيفة دون تنازلات.

استراتيجية "بي إم دبليو" لعام 2027

بهذه الخطوة، تؤكد "بي إم دبليو" ذكاءها التسويقي؛ فهي تخاطب الشباب بالتصاميم الثورية في الفئات الصغيرة (i3 وiX3)، بينما تحافظ على ذوق العملاء الأوفياء والقيادات في الفئات الكبيرة (iX7) عبر تصميم يجمع بين "الهيبة" والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

ومن المرجح أن يتم إطلاق النسخة الكهربائية iX7 قبل إطلاق الجيل الجديد من X7 التي تعمل بمحركات الاحتراق، لتشجيع كبار العملاء على خوض تجربة القيادة الكهربائية الفاخرة أولاً.