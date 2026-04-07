الحكومة الأمريكية تغلق ملف استدعاءات تسلا رغم ارتفاع الحوادث

أغلق منظمو السلامة الفيدراليون في الولايات المتحدة (NHTSA) ملف التحقيقات الخاص بميزة "الاستدعاء الذكي" (Smart Summon) من شركة تسلا، بعد مراجعة شاملة شملت نحو 2.6 مليون مركبة.

جاء قرار الإغلاق بعدما خلصت التحقيقات إلى أن الحوادث المرتبطة بهذه الميزة تتسم بتكرار منخفض للغاية وخطورة محدودة، ما يمنح تكنولوجيا القيادة الذاتية من تسلا "شهادة ثقة" حكومية جديدة لعام 2026.

مراجعة ملايين الجلسات ونسبة حوادث ضئيلة

وكشف التقرير الفيدرالي أن الملايين من جلسات "الاستدعاء الذكي" التي نفذها ملاك تسلا أسفرت عن عدد محدود من الحوادث؛ حيث سجلت التحقيقات نحو 100 تصادم فقط.

وأكدت الإدارة أن هذه الحوادث تمثل جزءًا ضئيلاً للغاية يقل عن 1% من إجمالي مرات استخدام الميزة، وهو ما وصفته الحكومة بـ "معدل وقوع حوادث منخفض" مقارنة بحجم الأسطول المشغل لهذه التقنية.

طبيعة الحوادث ونتائجها الميدانية

أوضح المحققون أن طبيعة التصادمات التي تم رصدها كانت بسيطةً في معظمها؛ حيث تركزت الإصابات في "صدامات طفيفة" وقعت أثناء مناورة السيارة داخل مواقف السيارات.

وشملت هذه الحوادث الاحتكاك بسيارات مركونة أو الاصطدام بحواجز الأسمنت (البولارد)، دون تسجيل أي إصابات بشرية خطيرة أو كوارث مرورية كبرى، ما عزز من قناعة المنظمين بأن الميزة لا تشكل خطرًا داهمًا على السلامة العامة في الوقت الحالي.

تسلا تتجاوز عقبة الرقابة الصارمة

يمثل إغلاق هذا التحقيق انتصارًا تقنيًا لإيلون ماسك وفريق المهندسين في تسلا، خاصةً في ظل الرقابة المشددة التي تفرضها الهيئات الفيدرالية على أنظمة القيادة الذاتية (Autopilot) والقيادة الذاتية الكاملة (FSD).

ويؤكد هذا القرار أن الأنظمة التي تعتمد على الكاميرات فقط (Vision-based) قادرة على العمل بفعالية في البيئات المعقدة مثل مواقف السيارات، مع استمرار الحاجة لرقابة السائق البشرية لضمان عدم وقوع أخطاء برمجية مفاجئة.

بموجب هذا التقرير، من المتوقع أن تشهد الموديلات القادمة من تيسلا تحديثات برمجية تعزز من سرعة ودقة "الاستدعاء الذكي"، خاصةً مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا.

ويفتح هذا القرار الباب أمام شركات سيارات أخرى لتبني تقنيات مشابهة، طالما أنها تلتزم بمعايير "الحد الأدنى من الخطورة" التي أرستها تسلا خلال سنوات الاختبار الواقعي على الطرقات الأمريكية.

بالرغم من إغلاق التحقيق بنتيجة إيجابية، يشدد خبراء السلامة على ضرورة بقاء السائق يقظًا ومراقبًا للسيارة عبر تطبيق الهاتف أثناء استدعائها؛ فالنظام صُمم ليكون مساعدًا ذكيًا وليس بديلاً كاملاً عن الانتباه البشري.

إن الالتزام باستخدام الميزة في أماكن خاصة وتحت إشراف مباشر يضمن بقاء تجربة القيادة الكهربائية مريحةً وبعيدةً عن أي تعقيدات قانونية أو فنية قد تنجم عن سوء الاستخدام.