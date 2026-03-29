معركة الهواتف القابلة للطي تشتعل.. هواوي تواجه "آيفون فولد" بتصميمين جديدين

بدأت شركة آبل بإطلاق مراحل الإنتاج لهاتف آيفون القابل للطي، ومن المتوقع أن يتم طرح النسخة ذات الطي العريض في الأسواق لاحقا هذا العام، سواء بالتزامن مع إصدار iPhone 18 Pro أو بعده بقليل.

ويبدو أن تصميم الهاتف مستوحى جزئيا من هاتف هواوي Pura X، ما دفع الشركة الصينية للعمل على هاتف Pura جديد يشبه طراز آبل القابل للطي.

نموذجان جديدان من Huawei Pura

وفقا لتقرير حديث، تخطط هواوي لإطلاق ليس فقط نسخة Pura X2، بل أيضا هاتف قابل للطي مشابه للطراز القادم من آبل. ويتميز هاتف Pura X الحالي بطية عريضة يفترض فتحه بشكل عمودي للاستخدام في وضعية عمودية.

على الجانب الآخر، يظهر تصميم آيفون القابل للطي، وفق التسريبات، أنه يفتح أفقيا ليأخذ شكل آيباد، وتخطط هواوي لإطلاق هاتفين من سلسلة Pura، خليفة لـ Pura X الأصلي وهاتف قابل للطي يفتح بطريقة مشابهة لهاتف آبل، ومن المرجح أن يكون الاختلاف الأكبر بينهما في موقع الكاميرا الأمامية.

هاتف قابل للطي

وأشار التقرير إلى أن أي ترقيات على مستوى العتاد في Pura X2 لم تكشف بعد، لكنه كشف عن توفر الهاتف الجديد بألوان زاهية مثل البرتقالي والبنفسجي، بينما من المتوقع أن يطرح آيفون القابل للطي بالألوان الأسود والأبيض فقط عند الإطلاق.

هواوي ليست الأولى في تقليد آبل

قد يثار الجدل حول مدى أصالة تصميم آيفون القابل للطي، لكن دخول آبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي دفع الشركات المنافسة إلى التحرك بسرعة، فمثلا، تعمل سامسونج على هاتف Galaxy Z Wide Fold المزمع طرحه بالتزامن مع Galaxy Z Fold 8.

وبنفس الاستراتيجية، تعتزم هواوي إطلاق هاتفين جديدين من سلسلة Pura، في محاولة لتكون سباقة في حال لاقت هواتف آبل القابلة للطي نجاحا واسعا.

سوق الهواتف القابلة للطي يتطور بسرعة

قبل عدة سنوات، لم تكن الهواتف القابلة للطي تبدو صفقة مغرية بالنسبة للسعر، خصوصا مع المخاوف حول المتانة ووجود تجاعيد الشاشة بشكل واضح، أما اليوم، فمع هواتف مثل Galaxy Z Fold 7 وHonor Magic V6 وOppo Find N6، أصبح المستهلك محظوظا بتعدد الخيارات.

وسيزداد تنوع الخيارات أكثر مع وصول الهواتف ذات الطي العريض إلى الأسواق، قبل أن نأخذ بعين الاعتبار احتمال استخدام سامسونج لشاشاتها الجديدة الخالية من التجاعيد على Fold 8 وWide Fold، ما سيحدث طفرة جديدة في تجربة الهواتف القابلة للطي.