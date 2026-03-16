تنافس سامسونج وآيفون.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها في 2026 بمواصفات فائقة



أكدت هواوي أن حدث إطلاق منتجاتها الربيعية سيُعقد في 23 مارس في الصين.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث الكشف عن هواتف ذكية جديدة من سلسلة Enjoy، بما في ذلك هاتفي Huawei Enjoy 90 Pro Max وHuawei Enjoy 90 Plus، بالإضافة إلى منتجات أخرى ضمن منظومة هواوي.

هواوي إنجوي 90 برو ماكس

تكشف الصور الترويجية لهاتف هواوي إنجوي 90 برو ماكس عن شاشة ذات حواف ضيقة وكاميرا أمامية مثقوبة في المنتصف. ويضم الغطاء الخلفي وحدة كاميرا دائرية كبيرة، وهو تصميم مشابه لهواتف هواوي الرائدة الحديثة. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام التشغيل هارموني أو إس، وأن يركز على عمر بطارية طويل.



تشير التقارير إلى أن هاتف Enjoy 90 Pro Max سيعمل بمعالج من سلسلة Kirin 8، مع أن نوع المعالج الدقيق لم يُؤكد بعد. وترجح التوقعات أنه قد يستخدم منصة Kirin 8000 أو Kirin 8020. ويُقال إن Kirin 8020 يتميز بمعالج مركزي من معمارية Taishan ووحدة معالجة رسومية Maliang 920C.

يُشاع أن الهاتف سيحتوي على بطارية كبيرة بسعة 8500 مللي أمبير تقريبًا، ما قد يجعله من أكبر البطاريات في هذه الفئة. ومن المتوقع أن تكون الشاشة من نوع OLED LTPS بدقة 1.5K وبحجم 6.84 بوصة. أما خيارات التخزين، فقد تشمل 8 جيجابايت من الذاكرة مع 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت.

مواصفات هاتف Enjoy 90 Plus

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل هاتف Enjoy 90 Plus بشاشة LCD مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث 90 هرتز وبطارية بسعة 6620 مللي أمبير. ومن المرجح أيضًا أن يضم الجهاز معالج Kirin من سلسلة 8000 وخيارات ألوان متعددة