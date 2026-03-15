يقهر سامسونج وآيفون.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها في 2026 بمواصفات فائقة

لم يمر شهر مارس سوى نصفه، وهناك بالفعل العديد من عمليات الإطلاق الرئيسية المخطط لها، بما في ذلك هاتف Vivo X300 Ultra وهاتف OnePlus 15T . وقد يكون شهر أبريل حافلاً بالفعاليات أيضاً، حيث كشف أحد المطلعين عن بعض الهواتف الذكية المقرر وصولها الشهر المقبل.

هاتف Pura 90

وفقًا لموقع Digital Chat Station على Weibo، من المتوقع إطلاق هواتف Oppo Find X9 Ultra و Oppo Find X9s Pro وسلسلة Huawei Pura 90 التي طال انتظارها في شهر أبريل.

وتضم القائمة أيضًا هاتف هواوي بورا إكس 2 القابل للطي ذو الشكل العريض، بالإضافة إلى هاتفين يركزان على الأداء ومن المتوقع أن يعملا على شريحة ميديا ​​تيك ديمينسيتي 9500.

في حين أكدت هواوي بالفعل أن سلسلة هواتف Huawei Enjoy 90 ستُطلق هذا الشهر، يبدو أن إعلانات الشركة الأكثر تميزًا ستنتظر حتى شهر أبريل لدينا بالفعل بعض المعلومات من جانب شركة أوبو. من المتوقع أن يكون هاتف Find X9s Pro هاتفًا صغير الحجم مزودًا بمعالج Dimensity 9500، بينما يُشاع أن هاتف X9 Ultra سيكون هاتفًا رائدًا يركز على التصوير ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس.

ميزات هاتف Pura 90

أما بالنسبة لهواوي، فتشير الشائعات إلى أن هاتف Pura 90 القياسي سيأتي بشاشة قياس 6.58 بوصة. بينما قد تتميز الطرازات الأعلى في هذه السلسلة بشاشة مسطحة أكبر قياس 6.87 بوصة، مصممة لإضفاء مظهر وإحساس أكثر فخامة.



هواوي بورا 80 ألترا

من المتوقع أن يستخدم الطراز الأساسي شريحة Kirin 9020، بينما قد يتم ترقية إصدار Pro إلى شريحة Kirin 9030. أما في قمة التشكيلة، فقد يعمل طراز Ultra الذي يشاع عنه بمعالج Kirin 9030 Pro الأكثر قوة.

قد تشهد خطط هواوي للهواتف القابلة للطي تحديثًا مع هاتف Pura X2 . من المتوقع أن يتميز الجهاز بتصميم قابل للطي أعرض مقارنةً بالجيل السابق، وقد يتضمن شاشة داخلية بحجم 7.69 بوصة بدقة WQHD+ بالإضافة إلى شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة.

قد تواصل هواوي التركيز بشكل كبير على تكنولوجيا الكاميرات. ومن المتوقع أن يضم الهاتف القابل للطي نظام كاميرا رباعي من ريد مابل، يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ألوان أساسي متعدد الأطياف من ريد مابل.