أسواق الأسهم الكندية ترتفع بدعم اتفاق الهدنة بين إيران والولايات المتحدة

ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في كندا بأكثر من 300 نقطة في تداولات الصباح المتأخر، بينما انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار أمريكي للبرميل بعد اتفاق إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وتراجع عقد النفط الخام لشهر مايو بمقدار 17.35 دولارًا أمريكيًا ليصل إلى 95.60 دولارًا أمريكيًا للبرميل بعد الاتفاق الذي يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، مع بقاء تفاصيل استئناف حركة ناقلات النفط غير واضحة، وفق وكالة "بي إن إن بلومبيرج".

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب بمقدار 361.11 نقطة ليصل إلى 33,598.63 نقطة.

وفي نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1,057.52 نقطة ليصل إلى 47,641.98 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 141.79 نقطة ليصل إلى 6,758.64 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 570.54 نقطة ليصل إلى 22,588.39 نقطة.

وبلغ سعر صرف الدولار الكندي 72.21 سنتًا أمريكيًا، مقارنةً بـ 71.91 سنتًا أمريكيًا يوم الثلاثاء.

وارتفاع سعر عقد الذهب الآجل لشهر يونيو بمقدار 88.10 دولارًا أمريكيًا ليصل إلى 4772.80 دولارًا أمريكيًا للأونصة.