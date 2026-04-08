سلطنة عمان ولاتفيا تبحثان تطورات الأوضاع بعد وقف الحرب في إيران

استقبل السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بمقر البعثة الدبلوماسية، سفير لاتفيا بالقاهرة أندريس رازانس.

تناول اللقاء التطورات الجارية في المنطقة ومضيق هرمز والدور العماني في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك مستقبل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في الخليج بعد انتهاء الحرب على إيران.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عمان وجمهورية لاتفيا قائمة من العام 1993، وتشهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة، الاستثمار، والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء.

وقد وتم توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين لتطوير العلاقات الثنائية.